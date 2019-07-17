Преференции налогоплательщикам, которые являются резидентами ТОР и СПВ, станет иным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».Госдума в третьем чтении постановила не лишать выплачивающих налоги резидентов ТОР и СПВ права применять налоговые преференциипо налогу на прибыль из-за изменений макроэкономической конъюнктуры. Было предложено исключать положительные курсовые разницы при расчёте доли 90% доходов, которые получены в период исполнения соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ.Иногда первая налогооблагаемая прибыль предприятий с ТОР или СПВ формируется исключительно вследствие изменения курсов валют. Так нередко случается в самом начале реализации инвестпроектов и в период активной фазы капиталовложений.Поэтому отсчет льготного периода может начаться гораздо раньше выхода производства на запланированные проектные мощности,поясняет кабмин.Принятие законопроекта позволит избежать влияния разницы курсов валют при расчете первой прибыли от деятельности при исполнении соглашений о деятельности ТОР и СПВ.

Анастасия Туркова