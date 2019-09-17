Россиянам обещают хорошую надбавку к пенсии

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Новая мера должна коснуться всех селян, а не только тех, кто на протяжении 30 лет трудился в селе по некоторым особо важным профессиям, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступил депутат Александр Шерин.

Согласно проекту закона, который народный избранник планирует внести на рассмотрение в Государственную Думу во вторник, 17 сентября, для получения 25-процентной надбавки к пенсии селянам не обязательно проживать в сельской местности.

Именно этот пункт федерального закона «О страховых пенсиях» депутат предлагает отменить. По мнению Шарина, которого цитирует РИА Новости, доплата к пенсии нужна всем селянам, которые проработали, что называется, в поле более 35 лет, не зависимо от того, проживают они в селе на данный момент или нет. Ведь многие пенсионеры были вынуждены покинуть сельскую местность по состоянию здоровья.

Здесь стоит отметить, что депутаты на данный момент идею коллеги не поддерживали. В первую очередь это связано с особо крупным финансированием законопроекта, ведь на данный момент из села уехали 365 тысяч человек, которые в случае принятия инициативы получат право на доплату.

Екатерина Брязгунова

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