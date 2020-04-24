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Россиянам объяснили, почему деньги не будут раздаваться

Деньги

Будут задействованы только адресные выплаты

Российские власти в условиях кризиса и коронавирусной пандемии не собираются проводить повсеместную раздачу денег гражданам, сообщает ИА DEITA.RU.

На сегодняшний день государство, по мнению специалистов, обладает запасом более адекватных ситуации мер. Прямые массовые выплаты могут стать причиной инфляционного шока в стране.

«Целесообразна адресная поддержка наиболее пострадавших слоев населения – тех, кто уже заболел коронавирусом и членов их семей, лишившихся работы из-за эпидемии или тех, у кого из-за нее существенно упали доходы. Такая поддержка будет способствовать снижению уровня социальной напряженности», – заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Также отмечается, что безадресная раздача приведет к тому, что деньги получат те, кто в них на самом деле не нуждается, а оказавшиеся в действительно тяжелой ситуации не смогут быть поддержаны в должной мере.

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