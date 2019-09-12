Россиянам отдадут контроль за пенсиями

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Граждане смогут следить за процессом формирования своей пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Для россиян готовят специальный сервис под названием "Пенсия онлайн", который позволит им, что называется, в режиме реального времени следить за состоянием их пенсионного счёта.

Благодаря доступу в личный кабинет, любой гражданин сможет следить за тем, каким образом у него протекает процесс накопления пенсии и из чего формируется её будущая величина.

Идея создания подобного сервиса принадлежит министерству труда. Её главная цель в том, чтобы заблаговременно устранять ошибки в процессе накопления пенсии.

Изучив информацию, человек всегда сможет обратиться в Пенсионный Фонд за разъяснениями и, в случае необходимости, скорректировать своё финансовое планирование социальных выплат в будущем.

Дмитрий Шевченко

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