Россиянам отдадут контроль за пенсиями

Граждане смогут следить за процессом формирования своей пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Для россиян готовят специальный сервис под названием "Пенсия онлайн", который позволит им, что называется, в режиме реального времени следить за состоянием их пенсионного счёта.

Благодаря доступу в личный кабинет, любой гражданин сможет следить за тем, каким образом у него протекает процесс накопления пенсии и из чего формируется её будущая величина.

Идея создания подобного сервиса принадлежит министерству труда. Её главная цель в том, чтобы заблаговременно устранять ошибки в процессе накопления пенсии.

Изучив информацию, человек всегда сможет обратиться в Пенсионный Фонд за разъяснениями и, в случае необходимости, скорректировать своё финансовое планирование социальных выплат в будущем.

Дмитрий Шевченко