Контролирующие органы выявили нарушения в предоставлении гражданам льгот на лекарственные препараты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Росздравнадзор нашёл нарушения в ряде российских регионов, которые напрямую связаны с ограничением льготного обеспечения людей необходимыми лекарствами. Примечательно, что с ограничениями своих законных прав столкнулись даже инвалиды и дети.

Также контрольное ведомство смогло установить, что в регионах, где существуют нарушения, отсутствует мониториг ситуации со стороны местных региональных властей.

Специалисты отмечают, что множество вопросов, относящихся к льготным лекарствам, подготовлены для "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

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Дмитрий Шевченко