Теперь летать на Мальдивы можно без оформления виз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Соглашение о безвизовых поездках подписано главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. Государства взяли курс на увеличение туристического потока и развитие контактов в деловых кругах обеих стран.

В Мальдивской Республике пообещали следить за безопасностью туристов особенно тщательно.

Добавим, что в 2018 году на Мальдивах побывали более 38 тысяч россиян, по данным Росстата.

Анастасия Туркова