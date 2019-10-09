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Россиянам перекроют доступ в интернет

интернет

Россияне будут отлучены от электронной почты и популярных мессенджеров за распространение запрещенной действующим законодательством информации в «организаторах сервиса обмена сообщениями». Об этом сообщает DEITA.RU.

С таким предложением выступили власти страны, специализирующиеся на конституционных законах. Совет Федерации уже направил на рассмотрения депутатам Госдумы документ с проектом закона, призванного добавлять в «черный список» всех россиян, через электронную почту которых проходит вредоносный спам и незаконные рассылки.

Также авторы инициативы предложили парламентариям внести поправки в действующее законодательство, касающееся тайны переписки в социальных сетях и специальных приложениях для мобильных телефонов. В законопроекте говорится о необходимости блокировки всех без исключения граждан, которые позволяют себе рассылать запрещенную в РФ информацию своим собеседникам.   

Напомним, в последний месяц осени депутаты Госдумы задумались о введении многомиллионных штрафов для Google и Facebook за вмешательство в жизнь страны. Парламентарии посчитали действия интернет-ресурсов незаконными т.к. последние нередко становились единственной доступной площадкой для виртуальных сборов россиян перед, например, митингами.

Екатерина Цой

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