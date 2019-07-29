Закон, который обяжет производителей ПК, планшетов и смартфонов использовать российский софт, был поправлен, сообщает DEITA.RU.

Теперь выбор программного обеспечения, произведенного в РФ для вышеуказанной техники, останется за потребителем. Он будет зависеть от предпочтений пользователя, востребованности софта и его экономической целесообразности.

Возможно, это будет предустановка антивирусных программ и поисковых, навигаторов, социальных сетей и мессенджеров. Сотрудники ФАС посчитали это оптимальным минимальным набором. Что касается определения типов ПО и порядка их установки этим займется кабмин.

Анастасия Туркова