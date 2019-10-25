Россиянам показали первого в стране корги-полицейского

Первому в России корги-полицейскому продлили служебный контракт. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первый в России «четвероногий» полицейский породы вельш-корги-пемброк уже шесть лет находится на службе в транспортной полиции Нижнего Новгорода. В МВД РФ отметили, что уникальный пес по кличке Рыжий обучен на поиски наркотических средств и хозяев бесхозных вещей, оставленных забывчивыми россиянам на вокзалах и аэропортах.

Хозяйка собаки работает инспектором-кинологом в том же отделе полиции, что и знаменитый питомец. Именно она в две тысячи тринадцатом году привела Рыжего на работу, чтобы пес не сидел дома без дела. Нюх Рыжего оказался настолько выдающимся, что руководство отдела приняло решение продлить «собачий» службный контракт еще на год.

Кстати, незадолго до вступления Рыжего в ряды полицейских его хозяйке удалось приобщить к службе другого своего «четвероногого друга» - немецкую овчарку Зигера. Сегодня необычная компания патрулирует улицы Нижнего Новгорода исключительно втроем.

Екатерина Цой







