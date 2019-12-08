Россиянам положены дополнительные дни отпуска

Дополнительные дни отпуска положены людям, у которых установлен ненормированный рабочий день, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Роструде.

Если работодатель установил ненормированный трудовой день, то работникам положены три дополнительных дня отпуска. При этом они, как и все прочие трудящиеся, обязаны отдыхать в выходные и праздничные дни.

Отмечается, что для людей с ненормированным трудовым днем существуют еще некоторые привилегии. Например, ненормированный рабочий день может быть только эпизодически. Если это происходит на регулярной основе — это считается сверхурочной работой. За нее положены отдельная компенсация.

Определить являются ли задержки на рабочем месте эпизодическими или регулярными может только суд.

Напомним, что власти некоторых регионов уже приняли решение, что будут отдыхать 31 декабря.

Екатерина Брязгунова