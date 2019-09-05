В банковском секторе ждут снижения ипотечной ставки, сообщает DEITA.RU.

На полях ВЭФ-2019 глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андей Костин заявил, что уже в следующем году россияне могут ожидать удешевления ипотеки за счёт снижения процента, под который её выдают.

По его словам, уже в 2020 году ставка по ипотеке может опуститься до 9%, а в перспективе двух лет — до 8% на фоне прогнозов снижения инфляции.

По мнению Костина, если инфляцию удастся удержать в параметрах 3%, то ставка по ипотеке должна быть не больше 8%, а ставка ЦБ должна быть не больше 5%.

Дмитрий Шевченко