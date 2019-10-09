Россиянам пообещали еще одни длинные выходные

Власти разрешили россиянам дольше отдохнуть - длинные выходные ожидают граждан в ноябре. Об этом сообщает DEITA.RU.

Минтруд напомнил россиянам, что последние длинные выходные в две тысячи девятнадцатом году ожидаются в ноябре. В связи с празднованием Дня народного единства граждан будут отдыхать три дополнительных дня - со второго по четвертое ноября.

Правда, на предпраздничный сокращенный рабочий день гражданам надеяться не стоит. В ведомстве заявили, что первая ноябрьская пятница не будет ничего отличаться от любого другого буднего дня т.к. официальная праздничная дата идет не сразу перед первым ноября.

Напомним, что ранее главное «трудовое» ведомство обозначило график выходных дней в две тысячи двадцатом году. Нерабочими днями признаны временные отрезки с первого по восьмое января, с двадцать второго по двадцать четвертое февраля, с седьмого по девятое марта, с первого по пятое, а также с девятого по одиннадцатое мая, с двенадцатого по четырнадцатое июня и четвертое ноября.

Екатерина Цой