Вырастить объемы ввода жилой недвижимости за грядущие два-три года собираются в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС. Финансирование строительства теперь будет проходить по иной схеме, задача не проста, но реформа начата.Как говорит глава Минстроя Владимир Якушев, реализовать нацпроект и ввести в эксплуатацию сто двадцать миллионов квадратных метров жилья едва ли получится, но наращивать объемы нужно.Буквально через пару тройку лет в Минстрое ожидают увидеть благотворное влияние реформ в жилищном строительстве и выполнение плана (нацпроекта) на пятьдесят процентов.Напомним, что с наступлением июля текущего года изменится схема продажи квартир, начнется переход на проектное финансирование, продажи будут производиться с помощью эскроу-счетов. Это делается в рамках выполнения указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года.

Анастасия Туркова