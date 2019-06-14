На сайте и в приложении для смартфонов РЖД начнут указывать, когда цена на билеты снижена, сообщает DEITA.RU. Сориентироваться поможет специальная отметка.

Дочерняя компания РЖД, ФПК, поможет пассажирам с поиском выгодных предложений. Заместитель гендиректора ФПК Марина Жегулина обещает, что предприятие станет делать пометки на билеты со сниженной ценой, и гражданам станет проще сделать выбор, планируя маршрут. Путешествующим станет проще найти оптимальное предложение. Но когда именно россияне смогут воспользоваться таким облегченным поиском неизвестно. В компании говорят, что работа над этим ведется давно.

Анастасия Туркова

