Во втором полугодии 2019-го рубль окажется под давлением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По мнению экспертов, это произойдет в связи с увеличением объема выплат по внешнему долгу, увеличения импорта и нежелания других стран на мировых площадках рисковать. По прогнозам, на несколько рублей подорожают евро и доллар.

Как будто этого мало, специалисты отмечают еще и замедления мировой экономики, падение спроса на ненадежные хоть отчасти активы и отток денег с развивающихся рынков. Сюда же стоит добавить удешевление нефти. Ситуации со счетом текущих операций становится все хуже.

Россиян предупреждают, что доллар может к концу 2019 года вырасти в цене до 69 рублей, а евро – до 77,6 рубля. Но это пока что только прогноз, делают оговорку сами эксперты. Вполне возможно, что расклад окажется более оптимистичным.

Анастасия Туркова