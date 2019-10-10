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Россиянам пообещали рост пенсий
В ПФР рассказали, каким будет размер выплат, сообщает
DEITA.RU.
Руководитель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал в Госдуме о том, какими будут страховые пенсии россиян в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ПФР, страховые пенсии будут повышены на 6,6% в следующем году. Это значит, что пенсионеры станут получать порядка 16,4 тысяч рублей. Затем рост страховых пенсий должен продолжиться. К 2022 году они должны быть на уровне 18,3 тысяч в среднем.
Кроме того, глава ПФР заявил, что в следующем году пенсии будут индексировать на 6,3%,а в 2022 году – 5,9%. И эти показатели выше, чем ожидаемый уровень инфляции: 3,8% в 2019 году, 3% в 2020 году, 4% в 2021 и 2022 годах.
Кроме того, с 1 апреля планируют увеличить социальные пенсии. Планируется, что выплаты станут больше прожиточного минимума на 5%.
Елена Миронова