Правительство исправляет свои ошибки – заявляет российский президент Владимир Путин, имея в виду слишком малые суммы, выделяемые на финансирование семьям с детьми льготной ипотеки. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Банки переходят на новые условия медленнее, чем хотелось бы, говорит Путин. Ипотека для семей с двумя и большим количеством детей уже должна быть льготной – под шесть процентов. Причина в том, что Минфину следовало бы выделить банкам больше ресурсов на эти цели.

Минфин уже сделал все необходимое, и вскоре россияне смогут увидеть изменения своими глазами, добавил глава страны.

Добавим, что ипотечная льгота будет действовать до тридцатого декабря 2022 года, а для оформивших – на протяжении всего периода выплаты кредита.

Анастасия Туркова