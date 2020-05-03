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Россиянам посоветовали не планировать отдых за границей в этом году

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Вероятно, выехать за рубеж будет просто некуда

Нынешняя эпидемия коронавируса имеет все шансы испортить россиянам не только летний отдых, но и другие планы по выезду за границу в течение всего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в мире всё ещё сохраняется большой риск продления закрытия границ до конца 2020 года.

В этой связи, россияне, которые задумали запланировать в этом году заграничный отпуск, могут столкнуться с ситуацией, когда все их брони будет отменены.

По этой причине Рязанский посоветовал россиянам не принимать решения об отдыхе слишком рано и не увлекаться выгодными ценовыми предложениями даже в случае большой скидки.

Ранее не планировать путешествия за рубеж до конца года в связи с эпидемией коронавируса россиянам рекомендовала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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