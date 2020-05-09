Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье

Судебно-экспертная палата России рекомендовала иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

По мнению экспертов, россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ рекомендуется взять с собой.

При режиме повышенной готовности гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности.

«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», - подчеркивается в сообщении Судебно-экспертной палаты России.