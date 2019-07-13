В нестабильные времена эксперты предлагают людям вложить некоторую часть свободных активов в бриллианты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Директор по маркетингу инвестиционной компании CFS Management Анастасия Безуглая и эксперт по инвестициям Александр Лапидус назвали бриллианты ценностью, которая стабильно растет в цене вот уже несколько веков. Они остаются ценными даже в век технологий. В отличие от валюты, это удачный вариант для инвестиций, который и сохранит, и приумножит вложения в будущем, подчеркивает Безуглая. К тому же, их можно обменять на валюту, если потребуются деньги.

Лапидус добавляет, что сегодня многие люди научились различать бриллианты по стоимости. Драгоценности в 15–30 карат не продаются, поскольку покупались ради инвестиций. Вкладчики нередко говорят ювелирам, что не заинтересованы в покупке украшений и хотят платить за это безумные деньги. Спрос есть на белые, желтые, розовые, голубые и зеленые бриллианты. Цветной алмаз редок, поэтому цена на него очень высока.

Анастасия Туркова