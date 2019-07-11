В первом чтении принят закон, меняющий минимальный срок владения единственным жильем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

По поручению главы страны Владимира Путина с 5 до 3 лет сокращается минимальный предельный срок на владение объектом недвижимого имущества. После этого доход, полученный физлицом от продажи данного жилья освобождается от налогообложения.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что это даст возможность семьям с детьми решить жилищный вопрос быстрее. Депутаты добавляют, что это один из тех редких случаев, когда гражданам облегчают жизнь, принимая закон о налогах.

Что касается налоговых вычетов в имущественной сфере – теперь возможность получить имущественные налоговые вычеты дали родителям, усыновителям, приемным родителям, опекунам, попечителям, приобретающим имущество и жилье для детей или подопечных, признанных судом недееспособными, вне зависимости от возраста таких детей и подопечных.

Анастасия Туркова