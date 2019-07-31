Российским автомобилистам, которые проезжают менее 5400 километров в год следует отказаться от машины с целью экономической выгоды, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли представители HSBC в результате соответствующих расчетов.

Согласно расчетов, в России максимально невыгодно владеть личным транспортом. Так, очень удобно и незатратно иметь собственную машину в Индии, Германии и США.

По мнению аналитиков, отказаться от машины можно, так как стоимость личного автомобиля высока, а цена на поездки в такси относительно недорогая, поэтому лучше пользоваться такси, если уж совсем не охота передвигаться на общественном транспорте.

По словам жительницы Владивостока, проживающей не Первой речке, она бы значительно больше денег потратила на такси, если бы ездила везде, где хочет и может себе это позволить благодаря наличию автомобиля.

Екатерина Брязгунова