В России расширят систему "скидок на штрафы" при уплате в течение 20 дней, сообщает DEITA.RU.

Сегодня россияне могут заплатить меньшую сумму штрафа за какое-либо нарушение, если оплачивают его оперативно: пока не истекли двадцать дней. Это дает право сэкономить половину суммы штрафа.

Новая инициатива предполагает, что таким образом можно будет гасить не только административные штрафы за нарушения ПДД, но и другие «административки». Кроме грубых нарушений, угрожающий жизни и здоровью людей.

Распространить эту схему предлагается не только на физических лиц. КоАП собираются сделать логичней, четче и компактней.

Анастасия Туркова