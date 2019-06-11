Повышение расходов коснётся определённой части россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Крупнейшая платёжная система Visa поделилась своим прогнозом относительно изменений в масштабах расходов и доходов россиян на предстоящее лето. По данным финансового гиганта, в ближайшие три месяца жители России потратят в ходе заграничного отдыха на 7% больше денег, чем это было в прошлом году.

Такой вывод был сделан аналитиками, когда они проанализировали поведение пользователей своих банковских карт. Специалисты даже озвучили значения до процента, которым, скорее всего, будут соответствовать расходы россиян в заграничных поездках.

Предполагается, что каждый россиянин воспользуется за одну поездку одной из имеющихся карт минимум 11 раз с общим расходом 826 долларов. 17% россияне потратят наличными.

Ранее сообщалось, что жителей России могут освободить от большого количества налогов.

Дмитрий Шевченко