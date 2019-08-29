Названо условие, при котором доходы граждан увеличатся, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Издание опросило ряд экспертов, которые сошлись во мнении, что повышение производительности труда россиян может с большой долей вероятности привести к увеличению их зарплат.

Также на рост доходов россиян может повлиять снижение налоговой нагрузки как на государственный сегмент, так и в частной сфере.

В основном эксперты связывают возможность увеличения доходов россиян с ускорением экономического роста в стране в целом.

Кроме этого, специалисты обратили своё внимание на то, что именно производительность труда является целью одного из национальных проектов.

Дмитрий Шевченко