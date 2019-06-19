В Госдуме одобряют законопроект, вынуждающий банки перейти на Систему быстрых платежей (СБП) сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Они позиционируются как менее затратная альтернатива платежам с помощью карт.

Уже с первого сентября текущего года планируется подключить к СБП системно значимые банки, а в сентябре следующего года банки с универсальной лицензией. Это уже 95% всех платежей россиян. А вот маленькие банки, имеющие базовую лицензию, ни к каким переходам принуждать не станут.

Глава Банка России прокомментировала нововведение, заявив, что для всех банков условия будут равны, но никто не помешает им развивать свои системы платежей тоже. При этом за Банком России остается право ввести ограничение на максимальную плату, которую банк имеет право потребовать с клиентов за переводы. Пока что предполагается, что она будет меньше, чем комиссия на межкарточных переводах.

Анастасия Туркова