Налог для самозанятых пилотным проектом протестируют еще в одной области Смоленской, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местное правительство. В местном правительстве полагают, что мера позволит увеличить число самозанятых до шестнадцати тысяч, и постепенно число таковых будет расти. Людям предложили начать регистрироваться в приложении «Мой налог», даже если поток граждан пока не предвидится.

Налог вводится в рамках воплощения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Планируется, что в следующем году в регионе будет уже 4000 самозанятых.

Проект начнет действовать в 2020 году и, соответственно, новый налог ляжет на плечи граждан уже со следующего года.

Анастасия Туркова