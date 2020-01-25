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6 Декабрь 2019, 18:15

Россиянам придется платить за арендные квартиры больше денег

Квартира

В Москве и ряде других регионов стоимость месячной аренды «однушки» достигла 30 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

В России в 2020 году прогнозируют повышение стоимости аренды квартир. Как пишут «Известия», рост цен связан с несколькими моментами, прежде всего, это рост цен на ЖКХ и рост цен на «квадраты» в новостройках.

Эксперты отмечают, что в 2019 году цены на аренду квартир впервые после кризисного падения и стагнации выросли – сразу на 8% в среднем по стране. В 2020 году жилье в аренду будет дорожать пропорционально росту цен за «квадрат» на рынке недвижимости. А прогнозы на этот год такие: 10% в новостройках и 6% на вторичке.

По последним данным, средняя стоимость аренды «однушки» в России 13 тысяч рублей. В Москве и ряде других «дорогих» регионов однокомнатная квартира стоит около 30 тысяч в месяц.

Еще одна причина роста цен на арендное жилье – повышение стоимости на услуги ЖКХ. Также виновата инфляция – владельцы квартир хотят хотя бы сохранить размер заработка.

Елена Миронова

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