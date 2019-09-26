Россиянам придется платить за хранение денег в банках

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Отрицательную ставку хотят ввести на вклады в валюте, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой, которую уже в следующем месяце рассмотрят в Госдуме, выступил Центробанк.

Данное нововведение является трендом, который развивается во всех европейских странах уже не первый год. Так, в Европейском центробанке депозитная ставка на сегодняшний день не превышает минус полпроцента. Проще говоря, желающие хранить деньги в банке должны за это заплатить.

На данный момент финансовые компании не высказали никакого определенного мнения, так как под данное предложение в России не существует законодательной базы. Именно поэтому большинство банков отказываются от вкладов в валюте, особенно в евро. Если же кредитная организация и предлагает подобную услугу, то ставки по ним чрезвычайно низкие, например 0,01 процента.

Екатерина Брязгунова

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