Россиянам придется платить за хранение денег в банках

Отрицательную ставку хотят ввести на вклады в валюте, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой, которую уже в следующем месяце рассмотрят в Госдуме, выступил Центробанк.

Данное нововведение является трендом, который развивается во всех европейских странах уже не первый год. Так, в Европейском центробанке депозитная ставка на сегодняшний день не превышает минус полпроцента. Проще говоря, желающие хранить деньги в банке должны за это заплатить.

На данный момент финансовые компании не высказали никакого определенного мнения, так как под данное предложение в России не существует законодательной базы. Именно поэтому большинство банков отказываются от вкладов в валюте, особенно в евро. Если же кредитная организация и предлагает подобную услугу, то ставки по ним чрезвычайно низкие, например 0,01 процента.

Екатерина Брязгунова