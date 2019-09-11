Россиянам придется платить за велосипедные рамы

Российские чиновники планируют ввести утилизационный сбор на велосипеды и главные комплектующие. Об этом сообщает DEITA.RU.

Министерство промышленности и торговли не отказалось от идеи введения утильсбора на самое экологичное средство передвижения - велосипед. Законопроект готовится совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии. Свои предложения и разработки ведомства огласят в первых числах октября текущего года. Эксперты уже предположили, что вступление законопроекта в силу приведет к увеличению стоимости велосипедов.

А это же время не утихают обсуждения повышения аналогичного налога на автомобили. Минпромторг недавно заявил, что индексация платежа неизбежна из-за скачков курса рубля и инфляции в промышленной сфере.

Правда, по словам главы ведомства Дениса Мантурова, рост утильсбора на более 120 процентов особенно не отразится на итоговой стоимости автотранспорта в стране.

«Доля утильсбора в стоимости некоторых категорий авто не превысит два процента», - отметил Мантуров.

Напомним, в январе следующего года в России ожидается повышение ставки утилизационного сбора от восьмидесяти до ста десяти процентов, что приведет, по мнению экспертов, к общему подорожанию легковых авто до четырех процентов.

Екатерина Цой