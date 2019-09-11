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Россиянам придется платить за велосипедные рамы
11 Сентябрь 2019, 13:15
Российские чиновники планируют ввести утилизационный сбор на велосипеды и главные комплектующие. Об этом сообщает DEITA.RU.
Министерство промышленности и торговли не отказалось от идеи введения утильсбора на самое экологичное средство передвижения - велосипед. Законопроект готовится совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии. Свои предложения и разработки ведомства огласят в первых числах октября текущего года. Эксперты уже предположили, что вступление законопроекта в силу приведет к увеличению стоимости велосипедов.
А это же время не утихают обсуждения повышения аналогичного налога на автомобили. Минпромторг недавно заявил, что индексация платежа неизбежна из-за скачков курса рубля и инфляции в промышленной сфере.
Правда, по словам главы ведомства Дениса Мантурова, рост утильсбора на более 120 процентов особенно не отразится на итоговой стоимости автотранспорта в стране.
«Доля утильсбора в стоимости некоторых категорий авто не превысит два процента», - отметил Мантуров.
Напомним, в январе следующего года в России ожидается повышение ставки утилизационного сбора от восьмидесяти до ста десяти процентов, что приведет, по мнению экспертов, к общему подорожанию легковых авто до четырех процентов.
Екатерина Цой
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