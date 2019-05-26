В России вступило в силу нововведение, касающееся собственников дачных домов, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому документу, владельцам дачных домов, которые находятся в границах зон с особыми условиями использования территорий, придется либо снести свои объекты, либо привести их в соответствие с существующими ограничениями, об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что уже к началу 2022 года ознакомиться с перечнем таких зон можно будет в Едином госреестре недвижимости.

Узнать о том, что с дачей придется распрощаться можно будет либо в средствах массовой информации, либо на официальном интернет-ресурсе органа местного самоуправления. В случае, если дачник не читает газеты и не мониторе сайты властей, ему придет обычное письмо по почте. В общем, с дачей придется что-то делать в любом случае.

Екатерина Брязгунова