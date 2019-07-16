Стало известно, что может пропасть из рациона граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Минздрав выступил с инициативой использовать только йодированную соль при изготовлении изделий из хлеба. Новое правило предлагается ввести уже с 1 июня 2020 года.

Ещё через год - с 1 июня 2021 года предложено обязать производителей еды обогащать всю пищевую соль йодатом калия, а ещё через год - с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться все продукты, которые её содержат.

При этом, в ассоциации "Русбренд" назвали использование йодированной соли при приготовлении продуктов питания избыточным. По мнению специалистов, такая мера может привести к тому, что с прилавков исчезнут некоторые привычные и любимые продукты россиян.

Дмитрий Шевченко