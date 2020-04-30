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Россиянам придётся соблюдать дистанцию в поездах до 11 мая

поезд, плацкарт, ржд

Действует особая схема рассадки в вагонах

Действие временной рассадки продлевается в поездах дальнего следования до 11 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, на территории России действует специальная схема рассадки в поездах. Как сообщает пресс-служба РЖД, те пассажиры, которые запланировали поездку до 11 мая включительно, будут размещаться в вагоне согласно временной схеме. Она предусмотрена для поездов дальнего следования, а также скоростных поездов «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан».

Схема рассадки предполагает сохранение необходимой социальной дистанции. Так, если пассажир отправился в поездку в вагоне с местами для сидения, схема может быть 2+2, либо 3+2. В ряду, где предусмотрено два места, путешественник может сесть у окна, в трехместном же один пассажир размещается у окна, а другой – у прохода, средний ряд должен оставаться свободным. При этом членам одной семьи на соседних сиденьях размещаться разрешено.

При покупке проездного документа на поезда дальнего следования схема рассадки сохраняется следующая: в купе может быть размещено не больше двух человек, в плацкартных вагонах – не более трёх в одном отсеке. Для семей в этих случаях также предусмотрены исключения.

Схема рассадки действует как при покупке билетов в кассах, так и посредством Интернета.

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