Россиянам пригрозили бедностью при выходе на пенсию

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Найдена связь между возрастом ухода на заслуженный отдых и маленькими доходами, сообщает DEITA.RU.
Игнат Игнатьев, представляющий министерство труда России заявил, что слишком ранний выход на пенсию может негативно сказаться на уровне жизни россиян. По его словам, в случае если дать гражданам возможность выходить на заслуженных отдых в индивидуальном порядке, они захотят делать это как можно раньше.
Таким образом, они не смогут накопить достаточное количество денег для достойной пенсии. Иными словами, чиновник зафиксировал прямую связь между слишком ранним уходом с работы и низкими выплатами на пенсии.
Тем не менее Игнатьев напомнил, что во многих цивилизованных странах уже давно применяется индивидуальных подход при выходе на пенсию. Однако в большинстве развитых стран, по его словам, уровень обеспечения пенсионеров гораздо выше, чем в России.
Ранее сообщалось о том, что некоторым категориям российских граждан будет повышена пенсия уже в октябре текущего года.
Дмитрий Шевченко