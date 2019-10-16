Россиянам продлили жизнь на полгода

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В правительстве заявили об увеличении среднестатистической верхней границы возраста пожилых россиян. Минздрав утверждает, что в две тысячи девятнадцатом году граждане стали жить на семь месяцев дольше обычного. Об этом сообщает DEITA.RU.
Специалисты ведомства сравнили два аналогичных показателя прошлого и текущего годов и сделали вывод, что среднестатический россиянин покидает этот мир в возрасте семидесяти трех лет и шести месяцев.
Женщина доживают в среднем до показателя в семьдесят восемь лет и пяти месяцев, а средняя продолжительность жизни мужчин сегодня равна шестидесяти восьми годам и пятью месяцам.
Здесь же отмечается снижение смерти россиянок во время родов в пять раз, а едва появившихся на свет детей - в три целых и шесть десятых раза.
Таким образом, под конец две тысячи девятнадцатого года Россия перешла через «старческий» возрастной барьер в семьдесят три года.
Екатерина Цой