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19 Август 2019, 19:45

Россиянам продолжают навязывать кредиты

20 Сентябрь 2019, 12:30

займы, люди, улица, осень

Граждане попали под шквал предложений о займах, сообщает DEITA.RU.

Российские банки вернулись к проверенной стратегии обретения новых клиентов. По данный экспертов, по России прокатилась новая волна предложений о выдаче кредитов.

Как отмечают специалисты, банки вновь заинтересовались скупкой баз данных абонентов сотовых операторов, дабы производить массовую рассылку своей рекламы о кредитах.

Сами банкиры говорят, что период активного распространения предложений не продлится долго ввиду наступления насыщения рынка. Однако, свой натиск работники банков продолжат в отношении заведомо платёжеспособной аудитории вроде зарплатных клиентов и тех, кто уже пользуется их продуктами.

Как пишет "Коммерсант", всплеск предложений возник ввиду скоро ввода ограничений на выдачу кредитов некоторым гражданам, у которых плохая кредитная история.

Дмитрий Шевченко

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