Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
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Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Россиянам продолжают навязывать кредиты
20 Сентябрь 2019, 12:30
Граждане попали под шквал предложений о займах, сообщает DEITA.RU.
Российские банки вернулись к проверенной стратегии обретения новых клиентов. По данный экспертов, по России прокатилась новая волна предложений о выдаче кредитов.
Как отмечают специалисты, банки вновь заинтересовались скупкой баз данных абонентов сотовых операторов, дабы производить массовую рассылку своей рекламы о кредитах.
Сами банкиры говорят, что период активного распространения предложений не продлится долго ввиду наступления насыщения рынка. Однако, свой натиск работники банков продолжат в отношении заведомо платёжеспособной аудитории вроде зарплатных клиентов и тех, кто уже пользуется их продуктами.
Как пишет "Коммерсант", всплеск предложений возник ввиду скоро ввода ограничений на выдачу кредитов некоторым гражданам, у которых плохая кредитная история.
Дмитрий Шевченко