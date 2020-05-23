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Россиянам пропишут новую обязательную справку
Без неё перестанут зачислять в вузы и запретят трудоустраиваться в больницах
Российские сенаторы выступили с предложением требовать справку о перенесённых инфекциях и сделанных прививках для поступающих в вузы, а также во время приёма на работу в школы и больницы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Как удалось выяснить изданию, члены Совета Федерации озаботились данным вопросом в связи с изменениями, вызванными новой эпидемиологической реальностью, в которой предстоит существовать стране.
По предварительной информации, в готовящемся законодателями документе не уточняется, какие могут быть наказания за отсутствие новой необходимой справки.
Как отмечается, нынешние российские абитуриенты при поступлении в университеты уже сейчас получают справку по установленной форме, которая предполагает указание перенесённых и хронические заболеваний, а также данные о прививках и других медицинских исследований.