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Россиянам пропишут новую обязательную справку

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Российские сенаторы выступили с предложением требовать справку о перенесённых инфекциях и сделанных прививках для поступающих в вузы, а также во время приёма на работу в школы и больницы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как удалось выяснить изданию, члены Совета Федерации озаботились данным вопросом в связи с изменениями, вызванными новой эпидемиологической реальностью, в которой предстоит существовать стране.

По предварительной информации, в готовящемся законодателями документе не уточняется, какие могут быть наказания за отсутствие новой необходимой справки.

Как отмечается, нынешние российские абитуриенты при поступлении в университеты уже сейчас получают справку по установленной форме, которая предполагает указание перенесённых и хронические заболеваний, а также данные о прививках и других медицинских исследований.

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