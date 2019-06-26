Не взыскивать с граждан задолженности за ЖКХ предложили депутаты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Предложение касается только задолженностей с истекшим сроком исковой давности – их могут посчитать безнадежными к взысканию. По прошествии трех лет, то есть, по истечению искового срока в судебной практике в РФ, управляющие компании могут потерять право потребовать с неплательщика долг.

Депутаты посчитали, что сохранять в платежных квитанциях необоснованных и незаконных задолженностей и пени – это ущемление гражданских прав населения. Ведь граждане, оказываясь в таких ситуациях, не могут продать жилье или получать субсидии.

Добавим, что вскоре у россиян появится возможность оплачивать ЖКХ очень быстро благодаря использованию современных технологий.

Анастасия Туркова