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Россиянам рассказали, как продлить каникулы

Новый год

Роструд рассказал, как можно увеличить майские, ноябрьские праздники или новогодние каникулы, просто присоединив их к отпуску. Это вполне возможно сделать законно, если соблюдать ряд условий, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно трудовому кодексу в России, отпуск можно взять спустя полгода работы на одного работодателя. В отдельных случаях работодатель имеет право отпустить работника отдохнуть и раньше этого срока.

Далее трудящийся имеет право взять отпуск в любое время года. Регламентирует этот процесс график отпусков, утвержденный работодателем. В случае работы ИП или нанимателя, ежегодные оплачиваемые отпуска, их порядок и все условия работодатель и сотрудник могут решать индивидуально, по обоюдному соглашению.

Таким образом, работник действительно может пойти в отпуск в первый же рабочий день после праздников или каникул. Однако, это условие должно быть указано в графике или обговорено непосредственно с работодателем.

«Очень часто беру отпуск в промежутке между майскими праздниками. Это выглядит, как какой-то хитрый ход, однако, никогда не запрещали. И отпуск получается хороший, и дни сэкономлены», - рассказала менеджер Ирина.

«Так я еще никогда не делала, но в этом году хочу взять пару дней до конца недели, чтобы отдохнуть чуть больше после Нового Года», - рассказывает сотрудник частной фирмы Елена.

Напомним, в этом году россияне отдыхают на Новый Год с 1 по 8 января включительно.

Александра Маслова

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