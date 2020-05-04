Россиянам рассказали о порядке оплаты нерабочих дней в мае

Заработная плата россиян будет начисляться в нерабочие майские дни в таком же режиме, что и в апреле, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в министерстве труда, оплата периода нерабочих дней, который объявлен президентом России с 6 по 8 мая, будет организованы по принципе нерабочих дней прошлого месяца.

Таким образом, в ведомстве напомнили, что заработная плата за нерабочие майские дни сохраняется и выплачивается в обычном размере.

Ранее стало известно, что в случае массового нарушения режима самоизоляции россиянами, ограничительные меры могут продлить и после 11 мая.