Рекомендации дало "Роскачество", сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Специалисты по кибербезопасности совместно с "Роскачеством" составили список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.

Как оказалось, самый популярный из них — это просьба сообщить CVV-код (три цифры на обороте банковской карты), код из смс или кодовое слово.

Специалисты призвали людей соблюдать правила предосторожности и не верить незнакомым собеседникам на том конце провода.

Также, по словам экспертов, необходимо всегда проверять предоставленные реквизиты для перевода, уточнять данные собеседника и детали ситуации, которых не может знать посторонний человек.

Если при разговоре возникают сомнения, лучше всего попросить собеседника перезвонить позже, сославшись на занятость. Это даст возможность проверить номер, с которого поступил звонок, в интернете. Кроме того, мошенники редко перезванивают и обычно стараются сделать всё за один звонок.

Среди тревожных признаков также попытки торопить или пугать последствиями и просьбы никому не рассказывать об этом разговоре.

Дмитрий Шевченко