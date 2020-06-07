Россиянам рассказали о самом вредном супе

Профессиональный диетолог предостерегла российских гурманов от употребления популярного блюда, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Life.ru.

По мнению Ирина Торопыгиной, самым опасным из супов является солянка. Как отмечает специалист, главный вред этого блюда состоит в том, что в ней содержится большое количество продуктов переработанного мяса.

Из-за обильного присутствия в ней копчёностей, острой приправы, а также сосисок и колбас, словом, насыщенных жиров, солянка особенно опасна людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Такая еда не полезна любым людям с нарушением холестеринового обмена. Торопыгина подчёркивает, что употребление солянки также может оказывать раздражающее действие на желудок.