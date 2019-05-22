ФАС и правительство прокомментировали возможный рост цен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Возможный рост цен на бензин в России бурно обсуждается в последнее время. Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дали комментарии на этот счет.

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Козак, власти следят за ситуацией с ценами на топливо. по словам Козака, биржевые цены действительно выросли, но этот рост был ожидаемым: произошел рост мировой стоимости на моторное топливо. При этом вице-премьер отметил, что говорить о подорожании бензина рано: сегодня это преждевременная тревога.

Дмитрий Козак объяснил, что пока уровень биржевых цен на топливо дает возможность регулировать стоимость в розничном сегменте.

Начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин и вовсе заявил, что антимонопольщики «держат руку пульсе». Если в ведомстве зафиксируют рост цен на топливо, то незамедлительно примут меры.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье цены на дизельное топливо не снизились, несмотря на то, что зимнее, более дорогое топливо, давно сменили на летнее.

Елена Миронова