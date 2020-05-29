Россиянам расскажут о причинах отказа в отсрочке по кредитам

Российский Центральный Банк выступил за то, чтобы банки сообщали заёмщику о причинах отказа в реструктуризации долга, передаёт ИА DEIATA.RU со ссылкой на Banki.ru

Регулятор рекомендовал отечественным кредитным организациям придерживаться подхода, при котором они дают обратную связь гражданам, попросившим об отсрочке в уплате кредита, с указанием причины отказа, в случае если банк не стал принимать во внимание финансовые обстоятельства клиента.

Кроме этого, в случае принятия положительного решения по вопросу реструктуризации долга, банк должен освободить заёмщика от начисления процентов за те дни, в течение которых он этого решение принимал.

При таком развитии событий, если заявка одобрена, неустойка за эти дни начисляться не должна. Как отметили в ЦБ, обычно рассмотрение заявления заёмщика занимает до пяти дней.