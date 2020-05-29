Новости
«Аэрофлот» ввёл новое ограничение для пассажиров
29 Май 2020, 19:45
Голосование по Конституции может пройти на открытом воздухе
29 Май 2020, 19:15
Приморские базы отдыха готовятся принимать отдыхающих
29 Май 2020, 18:45
Во Владивосток вернулись пробки
29 Май 2020, 18:15
Центробанк опасается оставлять россиян без кредитов
29 Май 2020, 17:45
Водитель вытолкнул ветерана из автобуса и порвал его удостоверение в Уссурийске
29 Май 2020, 17:15
Запретить увольнять работников предлагают в России
29 Май 2020, 16:45
Грозит ли россиянам зарубежный отдых летом, рассказали в Ростуризме
29 Май 2020, 16:15
Россиянам расскажут о причинах отказа в отсрочке по кредитам
Граждане будут знать, почему банк не идёт им навстречу
Российский Центральный Банк выступил за то, чтобы банки сообщали заёмщику о причинах отказа в реструктуризации долга, передаёт ИА DEIATA.RU со ссылкой на Banki.ru
Регулятор рекомендовал отечественным кредитным организациям придерживаться подхода, при котором они дают обратную связь гражданам, попросившим об отсрочке в уплате кредита, с указанием причины отказа, в случае если банк не стал принимать во внимание финансовые обстоятельства клиента.
Кроме этого, в случае принятия положительного решения по вопросу реструктуризации долга, банк должен освободить заёмщика от начисления процентов за те дни, в течение которых он этого решение принимал.
При таком развитии событий, если заявка одобрена, неустойка за эти дни начисляться не должна. Как отметили в ЦБ, обычно рассмотрение заявления заёмщика занимает до пяти дней.