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Россиянам раздадут триллион рублей, не пригодившихся бюджету
Депутат возмущен тем, что год назад с россиян решили собрать
на 600 миллиардов больше, сообщает DEITA.RU.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил на заседании Госдумы с предложением – выплатить россиянам премии. Депутат уверен – люди должны почувствовать, что государство заботится о них.
Как пишет РИА Новости, Миронов имеет в виду тот самый лишний триллион, который оказался в бюджете и никак не расходовался. Ранее о такой колоссальной сумме говорил Алексей Кудрин, глава счетной палаты.
Миронов уверен, что «залезать в карманы» к гражданам в начале 2019 года с повышением налогов было несправедливо: 600 миллиардов собрали, а триллион в итоге не использовали. Значит, не надо было этого делать, пришел к выводу депутат.
Чтобы восстановить справедливость, Миронов предложил раздать собранный триллион обратно – в виде 13 зарплаты, 13 пенсии, 13 стипендии – и так далее. Будут ли власти на самом деле так делать, неизвестно.
Елена Миронова