С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 11 июля, Госдума рассмотрит проект закона о возвращении курилок в здания российских аэропортов. Документ внес в парламент депутат Сергей Боярский.

Как пишет «Парламентская газета», речь идет о специально оборудованных комнатах в транзитных зонах аэропортов. Парламентарий поясняет, что его проект позволит бороться за чистый воздух и здоровье некурящих людей. По мнению Боярского, зависимые от курения люди не могут выдержать несколько часов без сигареты в транзитных зонах. Поэтому курильщики не выдерживают и дымят в запрещенных местах: туалетах и комнатах матери и ребенка. Наличие специальных зон оградит некурящих от дыма и запаха.

Идею поддержал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он отметил, курильщикам приходится быть без сигарет с момента прохождения регистрации, во время полета, ожидания полета в транзитной зоне и следующего рейса в случае стыковок. Он также отметил, что многие нарушают запреты на курение.

Елена Миронова