Россияне-предприниматели получат возможность продать свой товар с помощью AliExpress уже в этом году, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на«Парламентскую газету».

Глава AliExpress в РФ Лю Вэй подтвердил эту информацию.

Еще недавно интернет-гигант Alibaba из Поднебесной, владеющий AliExpress, давал возможность продавать свои товары толькосоотечественникам. Но теперь доступ к платформе и европейскому рынку через нее получат также Россия, Турция, Италия и Испания.

Доступ к площадке для начала получит определенная тестовая группа, а затем количество участников начнет увеличиваться.

Анастасия Туркова

