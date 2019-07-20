20 Июль 2019, 09:16
Россиянам разрешат торговать с Европой через AliExpress
Источник изображения: пиксабей
Россияне-предприниматели получат возможность продать свой товар с помощью AliExpress уже в этом году, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на«Парламентскую газету».
Глава AliExpress в РФ Лю Вэй подтвердил эту информацию.
Еще недавно интернет-гигант Alibaba из Поднебесной, владеющий AliExpress, давал возможность продавать свои товары толькосоотечественникам. Но теперь доступ к платформе и европейскому рынку через нее получат также Россия, Турция, Италия и Испания.
Доступ к площадке для начала получит определенная тестовая группа, а затем количество участников начнет увеличиваться.
Анастасия Туркова
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