telegr wh call

Новости

Эксперты пророчат дефолт в 2020 году

5 Январь 2020, 11:15

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

5 Январь 2020, 10:54

Мама из Новосибирска остановила школьные поборы в России

5 Январь 2020, 10:45

Минимальный возраст для вступления в брак могут изменить в России

5 Январь 2020, 10:15

Необычный поступок автолюбителя прославил Владивосток на весь интернет

5 Январь 2020, 09:45

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

5 Январь 2020, 09:15

Синоптики дали прогноз на воскресенье

5 Январь 2020, 08:10

Медведев расширит Свободный порт Владивосток

5 Январь 2020, 07:14

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

робин

Луки и арбалеты могут использовать обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия с 30 января 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает «Русский охотничий журнал», разрешение охоты с луком в России затронет интересы всего 400-600 человек. Этот вид охоты - занятие для довольно обеспеченных людей. Стоимость только охотничьего лука начинается от двух тысяч долларов. Также дорого стоят стрелы и вообще вся лучная амуниция. По оценке издания, не стоит опасаться того, что на следующий день после разрешения охоты с луком наши леса тут же наполнятся разбойничье свищущими Робин Гудами – нет у народа таких денег.

Кроме того, охота с луком на порядок сложнее охоты с огнестрелом. Она требует больше времени и сил на подготовку, огромных трудовременных затрат на тренировки в стрельбе и скрадывании. Среднестатистическому браконьеру лук как средство добычи и в страшных снах не приснится. 

Другое дело – осталось бы где охотиться. По оценке Счетной палаты, экономический ущерб от лесных пожаров в России за последние годы составил почти 70 миллиардов рублей. В период с 2016 по 2018 годы число пожаров в России выросло на 12%, с 10,2 тысячи до 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь возросла в три раза: с 2,7 млн гектаров до 8,5 млн га, что больше территории Австрии. 

Дмитрий Санников

Читайте также:

Правила охоты меняют в России

Сотрудники «Земли леопарда» открыли охоту на браконьеров

Медведев объявил охоту на курильщиков

Популярное

Зюганов рассказал о новом налоге для всей страны

Необычный поступок автолюбителя прославил Владивосток на весь интернет

Опасную горку закрыли в Приморье

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед
Загрузка...
Загрузка...