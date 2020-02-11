Россиянам разрешили растить коноплю и мак

Опубликовано правительственное постановление, согласно которому снят запрет на культивацию ряда растений, используемых для производства наркотических веществ, сообщает ИА DEITA.RU.

Документ, подписанный 6 февраля председателем кабмина Михаилом Мишустиным, касается исключительно растений, препараты из которых применяются в медицине и ветеринарии. Снотворный мак и конопля теперь стали разрешенным сырьем для производства наркотических и психотропных веществ.

Согласно постановлению, появившемуся сегодня на портале правовой информации, не возбраняется выращивать коноплю с содержанием тетрагидроканнабинола в объёме не более 0,1%, а также снотворный мак с общим содержанием кодеина, орипавина, морфина и тебаина в объёме не более 0,6%. Это также относится исключительно к промышленному культивированию.

Летом минувшего года российский лидер Владимир Путин законодательно разрешил выращивать наркосодержащие растения для производства обезболивающих препаратов.