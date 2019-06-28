Для защиты своих прав как потребителей россиянам разрешат подавать в суд групповой иск, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Теперь не только на арбитражном производстве, но и в гражданском появится возможность подать групповой иск. Это можно будет сделать уже с первого октября. Необходимое условие – схожие требования подающих иск, схожие обстоятельства возникновения проблемы по отношению к общему ответчику.

Мера позволит снизить расходы истцов и сберечь их время. Судьям станет удобнее тоже: не придется рассматривать несколько схожих дел.

Добавим, что не только защищать потребительские права можно будет таким способом, но и обратиться с претензиями в сфере ЖКХ и в других подобных делах. Групповой иск можно подать для разбора любой категории гражданских дел, кроме дел особого производства.

Анастасия Туркова